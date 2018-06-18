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Eğitim bilgilerini güncelleme sistemi açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi duyuruldu.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 12:26..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında, e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi adayların hizmetine sundu.

ÇAĞRI MERKEZİNDEN ÖĞRENEBİLECEKLER

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM’ye yapacakları değişiklik ya da düzeltme talepleri kabul edilmeyecek. Yapılan açıklamay göre, https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynı. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgileri, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezi’nden öğrenebilecekler.

Eğitim bilgilerini güncelleme sistemi açıldı

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