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Eğitim-Bir-Sen, performans değerlendirmeyi istemiyor

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenler için performans değerlendirmesinin gündemden çıkarılması çağrısında bulundu.

AA | 26.02.2018 - 17:48..
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Eğitim-Bir-Sen, performans değerlendirmeyi istemiyor

Eğitim-Bir-Sen'in yazılı açıklamasında, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin değerlendirme yapıldı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME İŞ BİRLİĞİNİ ZEDELER

Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaya çalışmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Bakanlığın performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarının hatalara ve mağduriyetlere sebep olacağı savunuldu.

Sendikanın açıklamasında, performans ölçme ve başarı değerlendirme sisteminde amacın belirsiz olduğu öne sürüldü.

GÜNDEMDEN ÇIKARILSIN

Eğitim-Bir-Sen olarak, performans ölçme süreçleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, tüm değerlendirme kriterleri bazında tüm eğitim çalışanlarına tam puan verilmesi yönünde eylem kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, "Bakanlığa, performans değerlendirmesini gündeminden çıkarma çağrısında bulunuyor, yönetmelik taslağının yürürlüğe konulması halinde, süreci işletilemez hale getirecek eylem kararı almaktaki kararlığımızı bir kere daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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