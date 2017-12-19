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Eğitim harcamaları istatistikleri

Eğitim harcamaları, 2016 yılında yüzde 18,9 artarak 160 milyar 873 milyon TL oldu.

İHA | 19.12.2017 - 10:31..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’de eğitim harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 18,9 artarak 160 milyar 873 milyon TL oldu. 2016 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 31,6 ile ortaöğretim, yüzde 20,3 ile yükseköğretim oldu.

EĞİTİM HARCAMALARININ PAYI ARTTI

Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2015 yılında yüzde 5,8 iken, 2016 yılında yüzde 6,2 oldu. Türkiye’de 2016 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,2’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 18,8 oldu.

DEVLET VE ÖZEL KURUMLAR EN BÜYÜK EĞİTİM HARCAMASINI YÜKSEKÖĞRETİME YAPTI

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,8’ini (31 milyar 348 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 28,1’ini (29 milyar 524 milyon TL) ilkokul oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 43,3’ü (11 milyar 613 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 32,6’sı (8 milyar 752 milyon TL) ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 7 BİN 449 TL OLDU

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2015 yılında 6 bin 382 TL olurken, 2016 yılında ise 7 bin 449 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2016 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 14 bin 201 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 16,7 arttı. Eğitim harcamalarının 2016 yılında 2015 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 30,7 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 20,2 ile ilkokul takip etti.

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