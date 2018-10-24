Eğitim sistemi yeniden yapılandırılıyor

2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı dün Beştepe’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu toplantıda, yeni bir bakış açısıyla A’dan Z’ye değişim öngören sistemin sunumunu Bakan Ziya Selçuk yaptı.

Ziya Selçuk, “Eğitim sistemleri 100 vagonlu tren gibidir. Bir spor araba gibi döndüremeyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı eğitimin yeniden yapılandırlmasında öne çıkan önemli başlıklar....

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

ANAOKULU ZORUNLU OLDU

MEB, tam gün eğitime öğle yemeği desteği sağlayacak. 5 yaş, zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Kırsaldaki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacak. Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacak.

İLKOKULLARDA NOT SİSTEMİ KALKIYOR

İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak, çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Liselerde alan seçimi 9’uncu sınıfta olacak.





AZ DERS, ÇOK TENEFFÜS

Okul yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları arttırılacak. -Her okul, 20 değerlendirme maddesi üzerinden anlık olarak belirlenecek, izlenecek.

HER OKULA ATÖLYE KURULACAK

Her okula tasarım-beceri atölyeleri kurulacak. İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılacak. Öğretmenlerin eğitiminin ardından müfredat yazımı yapılacak.

İlkokullarda ders sayıları azaltılacak, öğleden sonra tasarım beceri atölyeleri çalışmaları yapılacak.

Ortaöğretimdeki ders sayısı yarıya yakın azaltılacak.

Başarılı öğrencilere mikro kredi, mezunlara nano kredili destekler verilecek.





GELİŞİM BÜTÇESİ

Okul gelişim planı uygulamasıyla, her okulun kendi hazırlayacağı plan, merkez teşkilatla birlikte izlenecek bir yol haritası niteliğinde olacak.

Çocukların bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına yönelik etkinlikler izlenecek ve desteklenecek. Her okula plan çerçevesinde okul gelişim bütçesi verilecek.

SOSYO-KÜLTÜREL AKTİVİTE

Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerini izlemek için e-Portfolyo oluşturulacak. Öğrencilerin yeterliliklerinin belirlenmesi ve desteklenmesi için Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi hayata geçecek.

Bu sistemde farklı konu alanlarında yeterlilik tanımları yapılarak standartlar oluşturulacak, müfredatların bu standartlara uygunluğu sağlanacak.





SINAVLAR ZAMANLA AZALACAK

Kademeler arasında yarışmaya yönelik sınav ihtiyacı azaltılacak. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek. Bunun için okullar ve bölgeler arasındaki farklar azaltılacak. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkânları genişletilecek.

Kaynakların adalet temelli dağıtılmasına odaklanılacak. Merkezi sınavların sadece belli amaç ve yönelimlere sahip çocuk ile okullar için uygulanması da planlanıyor. Öğrencilerin akademik durumlarını görmek için ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılacak.





YABANCI DİLDE YENİ METOT

2019-2020 eğitim öğretim yılında 2-12’nci sınıflarda yeni bir İngilizce öğretme yaklaşımı ortaya konulacak. 2-4’üncü sınıflarda Oyun Tabanlı Öğrenme yaklaşımı benimsenecek. 5-8’inci sınıflarda bireysel öğrenme gereksinimlerinin ön planda olacağı farklılaştırılmış eğitim modeli uygulanacak.

9-12’lerde ise lise türüne göre ‘özel amaçlı İngilizce modeline geçilecek. Örneğin, turizm ve otelcilik meslek liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, sosyal bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak.

