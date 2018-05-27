Eğitim teknolojileri için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 için bildiri sunumu başvuruları başladı. 2-3 Kasım’da Ankara'da düzenlenecek etkinlikte öğretmen, akademisyen, öğrenci ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerini bildiriler ve atölye çalışmalarıyla paylaşmaları için imkân ve ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek zirveyle Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılacak yeni araştırmalara yön verilmesi, paydaşların iyi örneklerinin paylaşılması hedefleniyor.

GENİŞ ÇAPLI ETKİNLİK

Önceki yıl üç bine yakın katılımcı ve 155 konuşmacının yer aldığı zirvede 31 oturum, 4 panel ve 50 atölye çalışması yapıldı.

Basılan bildiri kitabıyla zirve, eğitim teknolojileriyle ilgili gelişmelerin sadece takip edilmediği aynı zamanda gelecek için kayıt altına alındığı, alandaki Türkiye’nin en geniş çaplı etkinliği olarak kabul ediliyor.