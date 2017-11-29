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Bakan Yılmaz: Değişiklikten herkes memnun

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere geçiş sistemi değişikliği hakkındaki eleştirilere ilişkin, "Daha iyiyi yapmak adına çalışıyoruz" dedi.

AA | 29.11.2017 - 09:18..
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Yılmaz, "Türkiye neredeydi, nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geliyorum. Öğretmene soruyorum memnun, öğrencilere soruyorum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz? Türkiye'de yaşamıyor muyuz?" dedi.

"HİÇ DE YAP-BOZ DEĞİL"

AA'nın haberine göre; Bakan Yılmaz, bir gazetecinin 'eğitimde yap-boz olur mu?' sorusuna, "Hiç de yap-boz değil. Her gün bir şey yapmak lazım. Her gün yeni bir gün doğuyor. Bir öncekinin tekrarı olan yok." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Yılmaz: Değişiklikten herkes memnun

"HERKES MEMNUN"

Yılmaz, son yapılan düzenlemelerle ilgili iddiaları 'haksızlık' diye nitelendirerek, "Öyle bir durum yok. Bu söylediğiniz doğru olmadığını söylerim. Türkiye neredeydi, nereye geldi? Daha yeni bir okuldan geliyorum. Öğretmene soruyorum memnun, öğrencilere soruyorum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz? Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ön yargıyı kırabilmek mümkün değil. Özü bu. Sürünceme yaşanmıyor. Vatandaşa sorun herkes memnun." dedi.

"BEN NE SÖYLESEM SİZ FARKLI YANSITACAKSINIZ"

Bakan Yılmaz, sistemin nihai hali hakkındaki soruya da "Evet son halidir. Ne söylesem, siz farklı yansıtacaksınız. Geçen hafta bir cümle söyledim, sekiz sütuna manşet bir haber yapıldı. Yapmayın..." ifadesini kullandı.

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