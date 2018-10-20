Eğitimcilerin başarılı olması için motivasyonun önemi

ABD’nin önde gelen eğitim dergilerinden Education World, eğitimcilerin motive olması için gereken altı temel unsuru sıralıyor.

Öğretmenler, sınıfın lideri. Bu nedenle sınıf dışında hazırlık yapmaları, nefes almaları için alanlara ihtiyaçları var.

ALAN

Okullarda eğitimcilere çalışma için ayrılan alanlar dikkatle ele alınmalı. Bunun için okul yöneticilerinin desteği ve planlaması gerekiyor. Bu sayede eğitimcilerin ve öğrencilerin performansı da artacak.

PROFESYONEL GELİŞİM

Eğitimciler, kendilerini hayat boyu öğrenmeye adıyor. Bununla birlikte her insanın farklı öğrenme ihtiyaçları ve yolları olduğunu da biliyorlar.

Bu nedenle öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin sürekli desteklenmesi çok değerli. Seminer, buluşmalar ve yeni teknolojilerle eğitimciler sürekli aktif kalmalı. Böylelikle daha kolay motivasyon kazanabilirler.

SAYGI

Eğitimciler, dilin öğrencileriyle ilişkilerindeki önemini bilir. Aynı durum öğretmenlerle iyi ilişkiler kurmak isteyen okul yönetimi için de geçerli.

Bu nedenle yöneticilerin pozitif ve saygı çerçevesinde eğitimcileri dinleyerek, onların endişelerini paylaşmasını bekler.

Yöneticiler buna dikkat etmeli. Öğretmenler ise saygı çerçevesinde bir yaklaşım beklediklerini hissettirmeli ve dile getirmeli.

ÖZERKLİK

2013’te ABD’de Ulusal Eğitim Birliği’nin yaptığı bir araştırma, öğrencilerin yüksek standartlar için daha fazla sorumluluk istediğini gösterdi. Bunun anlamı daha fazla test değil.

Öğretmenler, yönetimin onların deneyimlerine daha fazla güvenmesini bekliyor. Bu da eğitimcilere kendi öğretimleri konusunda daha fazla özerklik verilmesiyle mümkün olabilir.

Öğretmenler, ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları konusunda adil geri dönüşler de talep ediyor.

MAKUL ÖĞRENCİ VE YETERLİ ARAÇ GEREÇ

Günümüz eğitim dünyasında her öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını bulmak ve bunlara cevap vermek için eğitimcilerin sınıflarında makul sayıda öğrenci ile araç-gereç olmalı.

Eğitimcilerin faydalanmak için materyallere ihtiyacı var. Sınıfında beklentilerine cevap verebileceğinden daha fazla öğrenciye sahip ve elinde yeterli ekipmanı olmayan bir öğretmen, motivasyonunu kaybedebilir. Bunun için okul yöneticilerinin, öğretmenlerin haklarını savunması da gerekiyor.

HAK ETTİKLERİ KAZANÇ

Ulusal Eğitim Birliği’nin aynı araştırmasında, eğitimcilerin motivasyonlarını kaybetmemeleri için önemli bir talebin de altı çiziliyor:

Hak ettikleri kazanç. Ne fazla ne az. 2011’de Ekonomik Politikalar Enstitüsü, öğretmenlerin diğer alanlara göre daha az kazandığını gösterdi. İyi öğretmenler istiyorsak, onlara hak ettiklerini verilmeli.