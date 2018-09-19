Eğitimde başarı sağlıklı uykuya bağlı

Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği uzman doktorlarından Vural Fidan, yaptığı açıklamada, bireylerin fiziksel ve zihinsel dinlenmesini sağlayan uyku düzeninin tatil dönemlerinde değişime uğradığını anımsattı.

"BAŞARI İÇİN GÜZEL BİR UYKU ŞART"

Uykunun, okul başarısını etkilediğine işaret eden Vural Fidan "Okulların açılmasıyla tatlı ve zorlu bir telaş maratonuna başlayacak öğrenci ve aileleri, pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalacaklar. Çocuklarda tatilde geç kalkma mümkünken, okul döneminde erken kalkılması gerekeceği için tatil bitmeden uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şart" dedi.

UYKU İHTİYACI YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Vural Fidan, anaokuluna giden 3-5 yaş grubunda çocukların uyku ihtiyacının 11-12, ilkokul öğrencilerinde 10-11, ortaokul öğrencilerinde 9-10, liselilerde 8-9 ve üniversite öğrencilerinde 7-8 saat olduğunu aktararak, bu sürelerin altında uyunduğunda uyku yoksunluğunun olumsuz etkileri yaşandığını vurguladı.

YATMA SAATİNİN ÖNEMİ

Vural Fidan, anaokuluna gidenlerin saat 21.00, ilkokul öğrencilerinin 22.00, ortaokul ve liseye giden öğrencilerin 23.00'te yatmaları, sabah da 07.00 gibi uyanmalarının uygun olacağına dikkati çekti.

TEKNOLOJİ KULLANIMINA DİKKAT

Vural Fidan, "Öğrencilerin sanal oyun merakı, geceleri sosyal medya-internet kullanımı, kısacası teknoloji, günümüzde uyku yoksunluğunun temel faktörüdür. özellikle gençlerde uyku yoksunluğunun en önemli nedeninin geç saatlere kadar oynanan sanal oyunlar. Uyku düzenini sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekiyor. Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmak ve loş bir ortamda kitap okumak yardımcı olabilir. Ayrıca uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konular içeren televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunları gibi etkenlerden uzak durmak uygun olacak." diye konuştu.



