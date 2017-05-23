Eğitimde yeni dönem: Dik temel harflerle öğretim

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı" Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

ÖĞRENCİLER EL YAZISINDAN MEMNUN DEĞİLDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmen, veli ve öğrencilerin yüzde 99,3'ünün bitişik eğik el yazısından memnun olmadığı sonucunu aldıklarını söyledi.

"BİLİM NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAĞIZ "

Öğrenciye dersi sevdirmenin başarıda en önemli kural olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Değişiklik için karar verdik. Bize yol gösteren husus, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Evlatlarımızı hayata hazırlayacağız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri vereceğiz. Bunu yapabilmek için çocuklarımıza okumayı ve yazmayı sevdirmemiz lazım. Çağ, ilim çağı. Bilim neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Uyguladığımız yöntem, zordan basite gelme uygulaması, suyun yokuşa akıtılması şeklindeydi. Bilimi takip edeceğiz, bilim neyi söylüyorsa onu yapacağız."

EĞİK EL YAZISI ÖĞRETİMİNE DEVAM EDİLECEK

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş ise bitişik eğik el yazısının terk edileceğine yönelik görüşün yanlış olduğunu belirtti. Durmuş çocuklara ilk okuma yazmanın dik temel harflerle öğretileceğini, üçüncü sınıftan itibaren de bitişik eğik el yazısı eğitimi verileceğini kaydetti.

