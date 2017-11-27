taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9387
EURO
4,6989
ALTIN
163,43
PETR
63,7600

Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor

TEOG'un kaldırılması ve liseye geçiş sistemiyle birlikte İzmir'in belli ilçelerinde emlak piyasası hareketlendi.

AA | 27.11.2017 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Emlak

Yapılan açıklamaya göre, iyi okulların bulunduğu semtler yüksek talep görürken, bu ilçelerde konut fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl daha da artması bekleniyor.

BORNOVA'DA KİRALIK 2+1 DAİRELER BİN 500 LİRA

İzmir'in en iyi okullarından bazıları ve bulunduğu ilçeler şöyle: "Atatürk Lisesi (Konak), İzmir Fen Lisesi (Bornova), İzmir Kız Lisesi (Konak), Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi (Güzelbahçe), Karşıyaka Anadolu Lisesi (Karşıyaka)" Milliyetemlak.com üzerinde yer alan ilanlara göre, İzmir'in Bornova ilçesinde yeni yapılmış 2+1 daireler bin 500 TL'ye kiraya veriliyor. 3+1 daireler de 2 bin TL civarında rakamlarla kiralanıyor. İlçede ev almayı düşünenlerin ise 2+1 daireler için 320 bin TL'yi, 3+1 daireler içinse 465 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

AA
Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor

İzmir'in önemli ilçelerinden Karşıyaka'da kiralık 2+1 daireler bin 150 TL'ye, deniz manzaralı 3+1 daireler ise 2 bin 300 TL'ye sunuluyor. Güzelbahçe'de caddeye yakın 2+1 daireler bin 100 TL'ye, 3+1 daireler ise 2 bin 500 TL'ye kiralanabiliyor.

KARŞIYAKA'DA SATILIK DAİRELER 340 BİN LİRA

Satılık 2+1 dairelerin 340 bin TL'ye tüketiciye sunulduğu ilçede, 3+1 daireler ise 400 bin TL'ye alıcı buluyor. Kiraların arttığı İzmir'in Konak ilçesinde metroya ve sahile yakın 2+1 daireler bin 350 TL fiyatlarıyla ortalama bütçeye sahip velilere hitap ediyor.

Kiralık 3+1 dairelerin bin 500 TL'ye tüketiciye sunulduğu ilçede 4+1 daireler ise ayda 2 bin 750 TL'ye yeni kiracılarını bekliyor. Bahçe katta bulunan satılık 2+1 dairelerin 245 bin TL'ye alındığı ilçede 3+1 daireler ise 400 bin TL'ye satılıyor.

AA
Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor

İlginizi Çekebilir
ABD'de ortalama 550 bin evsiz yaşıyor
ABD'deki evsiz nüfusu Türkiye'nin 47 şehrini geride bırakıyor.
Müzisyen Asha Mevlana için tasarlanan muhteşem ev
400 metrekarelik ev ve 160 metrekarelik hareketli kayıt stüdyosu olan bir alana dönüştürüldü.
Üsküdar'da Boğaz Planı imar sorunu çözüldü
Üsküdar Belediyesi, ilçede yaşayan 270 bin vatandaşı etkileyen imar sorununu diğer belediyelerden önce çözüme kavuşturdu.
Elmas: Konut satışları geçen yıla göre arttı
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, konut satışının yüzde 8,2 oranında arttığını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

114
Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

28
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

195
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

14
Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

58
81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

50
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM