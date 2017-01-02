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Eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilerde eğitime ara verildi.

Ajanslar | 02.01.2017 - 09:57
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Eğitime kar engeli

İşte kar tatili edilen iller:

AKSARAY

Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

NİĞDE

Niğde'de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

MERSİN VE ADANA

Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Adana'nın Aladağ ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrenciler için tatil kararı aldıklarını söyledi.

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