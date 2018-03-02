Arkadaşı eğlence mekanını kurşunlarken o selfie çekildi

İstanbul Beylikdüzü’nde geçtiğimiz günlerde gece 04.40 sıralarında, aralarında daha önceden bir husumet bulunan eğlence mekanının önüne motosikletle gelen 2 şüpheli şahıstan birisi motosikletten inerek belindeki silahı çıkarıp rastgele ateş etmeye başladı.
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde zanlılardan birinin eğlence mekanını kurşun yağmuruna tutuğu sırada diğerinin ise cep telefonu ile selfie çekildiği görülüyor.
Eğlence mekanını kurşunlarken video çekip babasına attı ViDEO
YAKALANMALARI UZUN SÜRMEDİ
Şahıslar olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra silahla birlikte, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Dedektiflerince yakalandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Saldırı sırasında selfie çekilen şahısın da fotoğrafı babasına gönderdiği öğrenildi.
Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilip, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.