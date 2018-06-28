Eğlenceli bir macera: Balonla Beş Hafta

Yelkenlileri ve gemileri izleyen bir çocuk olarak büyüdü Verne. Seyahat ve macera hayallerini kurmaya böyle başladı. Hatta 12 yaşında tayfalık yapmak üzere bir gemiye binip evinden kaçmak üzereyken yakalandı babasına. O gün bir söz verdi kendine, hayal dünyasında gezilmedik bir köşe bırakmayacaktı. Sonunda Verne, Hugo Gernsback ve H. G. Wells ile birlikte “Bilimkurgunun babası” olarak anılacaktı.

(Jules Verne)

BALONLA BEŞ HAFTA

Verne, tanıştığı kişiler, edindiği bilgiler sayesinde yazdı bu macerayı. Üstelik bu şekilde hayal ürünü bir hikaye yazmak yeni bir tür romandı.

Kahramanımız Dr. Fergusson, yolculuğuna Hint Okyanusu’ndan başlayıp, kıtayı baştan başa geçmeyi ve nihayet Atlantik Okyanusu’na ulaşmayı planlıyordu. Bu fikir herkese çılgınca gelmişti. Çünkü zamanın şartları göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir ordunun bile böyle bir yolculuğu tamamlayamayacağı aşikardı.

Tam insanlar bunu düşünürken, Verne’nin çılgın planı insanları daha da şaşırttı; Dr. Fergusson, bu seyahati bir sıcak hava balonuyla yapacaktı…

Çocuk yanınıza dokunacak bir macera…

Balonla Beş Hafta

Jules Verne

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 144

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Damla Karakuş

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