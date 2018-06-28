taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6319
EURO
5,3556
ALTIN
186,50
PETR
77,2600

Eğlenceli bir macera: Balonla Beş Hafta

Hiç görülmeyen yerler, hayal dünyasında nasıl gezilir?

Özel İçerik | 28.06.2018 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Kitap

balonla beş hafta

Yelkenlileri ve gemileri izleyen bir çocuk olarak büyüdü Verne. Seyahat ve macera hayallerini kurmaya böyle başladı. Hatta 12 yaşında tayfalık yapmak üzere bir gemiye binip evinden kaçmak üzereyken yakalandı babasına. O gün bir söz verdi kendine, hayal dünyasında gezilmedik bir köşe bırakmayacaktı. Sonunda Verne, Hugo Gernsback ve H. G. Wells ile birlikte “Bilimkurgunun babası” olarak anılacaktı.

Eğlenceli bir macera: Balonla Beş Hafta

(Jules Verne)

BALONLA BEŞ HAFTA

Verne, tanıştığı kişiler, edindiği bilgiler sayesinde yazdı bu macerayı. Üstelik bu şekilde hayal ürünü bir hikaye yazmak yeni bir tür romandı.

Kahramanımız Dr. Fergusson, yolculuğuna Hint Okyanusu’ndan başlayıp, kıtayı baştan başa geçmeyi ve nihayet Atlantik Okyanusu’na ulaşmayı planlıyordu. Bu fikir herkese çılgınca gelmişti. Çünkü zamanın şartları göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir ordunun bile böyle bir yolculuğu tamamlayamayacağı aşikardı.

Tam insanlar bunu düşünürken, Verne’nin çılgın planı insanları daha da şaşırttı; Dr. Fergusson, bu seyahati bir sıcak hava balonuyla yapacaktı…

Çocuk yanınıza dokunacak bir macera…

Eğlenceli bir macera: Balonla Beş Hafta

Balonla Beş Hafta

Jules Verne

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

274
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

51
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

57
Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

42
Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

78
İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

34
Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM