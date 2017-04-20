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'Eğlenceli Çocuk Hakları Broşürü' için fon desteği aldı

Eskişehir'de bir ilkokul 3. sınıf öğrencisi, UNICEF'in hazırladığı çocuk haklarına ilişkin broşürü beğenmedi, arkadaşlarıyla yenisini yaptı.

20.04.2017 - 11:49
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Özel bir okulda eğitim gören Elif Zülal Karakaya, UNICEF tarafından hazırlanan çocuk hakları broşürünü "sıkıcı bulduğu" için yeni bir proje hazırlamaya karar verdi.

'Eğlenceli Çocuk Hakları Broşürü' için fon desteği aldı(Elif Zülal Karakaya (soldan 3) ve arkadaşları; Kerem Çetintaş, Berenis ve Asya Su Kocakaya, Yaman Çakan, Bilge Özkan ile Deniz Kıraslan)

Ailesinin yönetiminde bulunduğu Eksi 25 Derneği üyelerinden çocuk hakları konusunda eğitim alan Karakaya, ardından arkadaşlarıyla broşür çalışması yaptı.

Karakaya ve arkadaşları, 5 haftalık çalışmalarının ardından hazırladıkları broşüre, tasarımcıdan destek alarak son halini verdi.

"Eğlenceli Çocuk Hakları Broşürü" projesi ile ICC'ye başvuran Karakaya, projesi için fon desteği almayı başardı.

"TÜM ÇOCUKLAR HAKLARINI BİLMELİ"

Elif Zülal Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesinin onaylanıp fon desteği aldığını öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailesi ve Eksi 25 Derneğinin kendisine çok destek verdiğini anlatan Karakaya, "Çocuk haklarını bilmek çok önemli. Bu, gelişimimiz ve birey olabilmemiz için çok gerekli. Tüm çocuklar haklarını bilmeli fakat haklarıyla ilgili yazı okurken sıkılmamalı. Eğlenceli ve bize göre hazırlanmış broşürler okumak istiyoruz. Yetişkinlerin yaptığı yayınlar tam bize göre olmuyor. Amacımız kendi hak ve sorumluluk broşürümüzü kendimiz hazırlamaktı, başardık." dedi.

Anne Yasemin Karakaya ise çocuklarının duygusal zekasına çok güvendikleri için tüm konularda fikrini aldıklarını dile getirdi.

Kızının bir stantta UNICEF tarafından hazırlanan çocuk hakları broşürünü gördüğünü belirten Karakaya, "Elif broşürü aldı eline, inceledi. Beğenmediğini söyledi. Sebebini sorduğumda eğlenceli bulmadığını anlattı. Bu tarz broşürlerin çocuklar tarafından hazırlanması gerektiğini savundu. Böyle bir şey hazırlamak istediğini söyleyince de ailesi olarak kendisine destek verdik." ifadelerini kullandı.

2 BİN BROŞÜR HAZIRLANACAK

Karakaya'nın yanı sıra Kerem Çetintaş, Berenis ve Asya Su Kocakaya, Yaman Çakan, Bilge Özkan ile Deniz Kıraslan'ın yer aldığı proje ekibinin ICC tarafından verilen fonla hazırlayacağı 2 bin broşür, ülke genelinde çocuk haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilecek.

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