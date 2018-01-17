Eğlenceli Çocuk Hastanesi Projesi Van'a birincilik getirdi

Sağlık Bakanlığınca bu yıl Antalya'da yedincisi düzenlenen sağlıkta kalitenin rolü, Türkiye sağlık sisteminde inovasyona yönelik bakış açısının geliştirilmesi ve hasta ile çalışan güvenliği gibi konularının değerlendirildiği kongrede, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, çocuk servisindeki hastalar için yaşama geçirdiği "Eğlenceli Çocuk Hastanesi Projesi" ile birinciliğe layık görüldü.

Hastanede düzenlenen törende, projede emeği geçen hastane yönetimi ve çalışanlarına plaket verildi.

HASTANE FOBİSİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Hastanenin başhekim vekili Op. Dr. Bahadır Öndeş de bazen çocukların hastaneye gelmesi ile tedavi sürecinin zahmetli ve sıkıntılı geçtiğini ifade etti.

Birinciliği kazanan projenin bu olumsuz durumun önüne geçtiğini anlatan Öndeş, şunları dile getirdi: "Çocukların tedavi sürecini daha az travmatik ve daha rahat atlatmalarını sağlamak, sağlık yöneticilerinin bir görevidir. Bu proje ile hastaneye gelen, ayakta veya yatarak tedavi gören hastalarda hastane fobisi oluşturmadan, sinema ve palyaço gösterileri, oyun parkı, öğretmenler refakatinde eğitici faaliyetlerle bu süreci eğlenceli ve daha katlanabilir bir hale getirmeyi amaçladık. Bunda da başarıya ulaştığımıza inanıyoruz."





Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Türkiye'nin elit ve yetkin hastanelerinin arasından sıyrılarak 106 proje arasında birinci oldu.