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Eğlenmek için go-karta giden kız yaşam mücadelesi veriyor

Arkadaşlarıyla İstanbul'daki bir go-kart pistine giden lise öğrencisi Havvanur Yalçın yaralandı. Boynundaki fuların tekere sıkışması sonucu kaza yapan genç kız, yoğun bakımda uyutuluyor.

İHA | 09.04.2018 - 01:35..
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Lise öğrencisi genç bir kız, arkadaşlarıyla Sarıyer'de gittiği go-kart pistinde boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Havvanur Yalçın yaşam mücadelesi veriyor.

Eğlenmek için go-karta giden kız yaşam mücadelesi veriyor

EĞLENMEK İÇİN GİTTİ CANINDAN OLUYORDU

Go-kart aracına binen genç kız, emniyet kemerini taktı. Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken işletme çalışanları genç kızın kasksız bir şekilde ve şalıyla go-kart aracını sürmesine müsaade etti.

Bir süre aracı kullanan Havvanur Yalçın, boynundaki fuların kullandığı aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR

Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan genç lise öğrencisi, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor.

Eğlenmek için go-karta giden kız yaşam mücadelesi veriyor

2013'TE BİR KİŞİNİ BOYNU KOPMUŞTU

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza akıllara 2013 yılında Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi.

2013 yılında gerçekleşen feci olayda da genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, olayın atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

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