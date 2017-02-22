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EGM'den dev operasyon: bin 853 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 10 bin 715 personelin katılımıyla ülke genelinde yapılan operasyonlarda bin 853 şüpheli yakalandı.

22.02.2017 - 21:54
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il emniyet müdürlüğünce gerekli arama kararları alınarak bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

4 BİN 863 YER ARANDI

Operasyonlarda 3 bin 581 ekip ve 10 bin 715 personel görev alırken, 4 bin 863 ikamette arama yapıldı. Polis ekiplerince, 26'sı adam öldürmek, 224'ü hırsızlık, 25'i yağma, 42'si dolandırıcılık, 61'i uyuşturucu madde ticareti yapmak, 18'i Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak ve bin 457'si diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam bin 853 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI OLANLAR VAR

Bunlardan 11'inin 20 yıl, 35'inin 10 yıl, 94'ünün 5 yıl, 227'sinin 2 yıl üzeri, 914'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 572'sinin ise haklarında yakalama emri bulunduğu için arandığı belirtildi.

Öte yandan, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 127 mermi, 11 kök Hint keneviri, 100 gram esrar, 25 gram eroin ele geçirildi.

Böylece 1 Şubat ve 18 Şubat'ta yapılan operasyonlarla arandığı gerekçesiyle son 21 günde yakalanan kişi sayısı 5 bin 574'e ulaştı.

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