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EGM'den şiddet tehlikesi altındaki kadınlar için uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınlar için Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni hizmete soktu.

AA | 24.03.2018 - 02:36..
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EGM'den şiddet tehlikesi altındaki kadınlar için uygulama

Şiddet korkusu içinde yaşayan kadınlar için geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, ihbarları polise daha hızlı iletecek. Polisler, sistemdeki adres bilgisi sayesinde olay yerine intikal edebilecek.

EGM'den şiddet tehlikesi altındaki kadınlar için uygulama

IOS VE ANDROİD'E SAHİP AKILLIK TELEFONLAR İÇİN

Bu kapsamda, şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde haber merkezlerine iletmeleri amacıyla akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kuruldu.

Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilecek.

ADRES BİLGİSİ DE SİSTEME DÜŞECEK

Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacak. Giriş yapılan telefon numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderilecek. SMS kodunun onaylanmasıyla sistem kaydı tamamlanacak.

Daha sonra uygulama ekranına gelen "yardım iste" tuşuyla mağdur kadın polise ihbarda bulunabilecek.

İhbar, otomasyon sistemine alarm olarak düşecek ve ihbarcının konumu, adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görülecek.

EGM'den şiddet tehlikesi altındaki kadınlar için uygulama

KONUM BİLGİSİ ŞART

Uygulamanın düzgün çalışması için cep telefonunun konum bilgisinin de açık olması gerekecek.

Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak.

KADES, IOS ve Android işletim sistemlerinde sanal marketlerden bugün itibarıyla indirilebiliyor.

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