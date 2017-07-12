Eğribel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yapımı devam eden Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Vali Harun Sarıfakıoğulları, Dereli-Şebinkarahisar yolu üzerindeki tünelin Asarcık köyü çıkışındaki şantiyesini ziyaret ederek, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TÜNELLERİN UZUNLUĞU 5 BİN METRE

Tünelin yapımıyla ilgili konuşan ve Tamdere köyü ile Asarcık köyü giriş-çıkışından başlanarak çift yönlü olarak delme işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Vali Sarıfakıoğulları, tünellerin her birinin uzunluğunun 5 bin 900 metre olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN ÜÇÜNCÜ TÜNELİ

Tünelin devreye girmesiyle birlikte mevcut yolun yaklaşık 20 kilometre kısalacağını ifade eden ve Giresun’dan bu bölgedeki ilçelere ulaşımın 45 dakika kısalacağını anlatan Vali Sarıfakıoğulları, tünelin Türkiye’nin en uzun üçüncü, bölgenin ise en uzun ikinci tüneli olacağını kaydetti.

"ÖNEMLİ BİR YATIRIM"

Vali Sarıfakıoğulları, “Eğribel Tüneli bölgemiz için çok önemli bir proje. Bu tünel Giresun’un iç bölgelerindeki Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri ile Sivas’a daha güvenilir, emniyetli ve kısa zamanda ulaşım sağlayacak olmasının yanı sıra aynı zamanda Giresun’u İç Anadolu'ya bağlayarak bölgemizde ulaşımın rahatlatmasını sağlayacak önemli bir yatırım. Bölgeye sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel yönden de katkısının olmasını bekliyoruz. Bu nedenle tünelde çalışmaların aksatılmadan devam etmesini ve biran önce hizmete girmesini istiyoruz” dedi.