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Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı

2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nin 2018'de hizmete gireceği açıklandı.

01.04.2017 - 17:16
  1. Haberler
  2. Projeler
Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp olarak 11 bin 810 metre olan tüneldeki kazı çalışmalarında 6 bin 46 metreye ulaşıldı.

Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı

SIKINTILAR SON BULACAK

Türkiye'nin en uzun tünelleri arasında bulunan Eğribel Tüneli, 2 bin 200 rakımlı geçidi saf dışı bırakacak. Tünelin tamamlanmasıyla vatandaşların il merkezi ve iç bölgelere ulaşımda yaşadığı kar, buzlanma, tipi, yoğun sis gibi sıkıntıları sona ermiş olacak.

2018 YILININ ORTALARINA DOĞRU HİZMETE AÇILACAK

Giresun Valisi Hasan Karahan, Karadeniz'in İç Anadolu'ya, Giresun'un da iç bölgelerdeki ilçelerine ulaşımını kolaylaştıracak tünelin inşaatına 2015 yılında başlandığını anımsattı.

Tünel inşaatının 24 saat kesintisiz devam ettiğini belirten Karahan, kazılan mesafenin toplam uzunluğun yarısını geçtiğini söyledi. Karahan, geriye 5 bin 764 metre kazılması gereken alan kaldığını ifade ederek, tünelin 2018 ortalarında hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı

PINARLAR TÜNELİ İHALE AŞAMASINDA

Giresun'u iç bölgelere bağlayan güzergah üzerinde birçok tünel ve yol çalışması olduğunu aktaran Karahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Aslında bu bir tüneller projesi. Eğribel Tüneli'nin akabinde şu anda projesi tamamlanmış ihale aşamasında olan Pınarlar Tüneli var, bu tünelin uzunluğu ise 4 bin metre olacak. Yine Dereli yolunda bitmek üzere olan bin 200 metre uzunluğundaki Duroğlu Tüneli var. Bunlarla birlikte İç Anadolu ve Doğu Anadolu şehirlerine hem güvenli hem rahat hem de çabuk bir şeklide Karadeniz'den ulaşım sağlanmış olacak."

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