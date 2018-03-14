Egzama nedir

Egzama, deride iç ve dış faktörler nedeniyle oluşabilen, genellikle deriyi kurutan, kaşıntı yapan ve bazen de ufak kabarcıkların oluşmasına yol açan bir hastalık türüdür. Neden ortaya çıktığı genellikle anlaşılamasa da alerji ve stres hastalığın tetiklenmesinde önemli bir etkendir.

Tıpta dermatit olarak isimlendirilen bu hastalık çocukları da ciddi şekilde etkilemektedir.

EGZAMA TEDAVİSİ

Oldukça yaygın olan bu hastalığın sebepleri ve kesin tedavisi ile ilgili tıp dünyası kesin bir sonuca ulaşamamıştır. Egzamanın daha çok kalıtsal olduğu düşünülsede, hastaların çoğunda ortak belirtiler gözlenir.

Egzama tedavisinde erken teşhis önemlidir. Teşhis genellikle fizik muayene ile konur. Bazı durumlarda deriden alınacak sürüntü örneği ile mikroskobik incelemeler gerekebilir. İhmal durumlarında deride geri dönüşümsüz olarak kalınlaşma, renk koyulaşması görülebilir.

Tedavi süresince alınması gereken en önemli önlem, egzamalı bölgeyi kaşımamaktır. Egzama geçiren veya tedavi süresinde olan bir hastanın cildi çok hassastır. Bu nedenle, tahriş edici maddeler kullanırken, mümkün olduğunca eldiven kullanılmalı ve cilde temastan kaçınılmalıdır.