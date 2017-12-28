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Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları kaldırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak 2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı kullanımı sona erecek, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibi online sistem üzerinde yapılacağını açıkladı.

AA | 28.12.2017 - 08:25..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığın'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, egzoz gazı emisyon ölçümleri motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin kontrolünde önemli rol oynuyor.

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları kaldırılıyor
Fotoğraf: Temsili

Taşıtlar, periyodik bakımlarının yaptırılmaması, emisyon kontrol ekipmanlarının tahrip olması, uygunsuz yakıt kullanılmasına bağlı olarak insanları zehirleyen araçlara dönüşebiliyor. Bu nedenle taşıt sahiplerinin, araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırarak, egzoz emisyonlarının standartlara uygunluğunu belgelemek için gerekli ölçümleri yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

YENİ YÖNETMELİK 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Bakanlık tarafından, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Mart 2017'de yayınlanan, "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği", 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ÖLÇÜMLER 'ONLİNE' TAKİP EDİLEBİLECEK

Bu yönetmeliğe göre "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" oluşturuldu. Takip sistemi ile Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon ölçümleri elektronik ortamda yürütülecek, ölçüm yapılan taşıtlar fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileri ile sisteme kaydedilerek, bakanlık tarafından "online" takip edilecek.

Ölçümler, bakanlığın elektronik sistemine kaydedildiği için egzoz emisyon pulu ve ruhsatına da ihtiyaç duyulmayacak. Böylece vatandaş fazladan belge taşımak zorunda kalmayacak.

SAHTE EMİSYON PULU VE RUHSTALARI ÖNLENECEK

Yönetmelikle 1 Ocak 2018'den itibaren egzoz emisyon ölçümü sonrası pul ve ruhsat düzenlenmeyeceği için taşıt sahiplerine ölçüm sonuçlarını içeren rapor verilecek ve bu tarihten itibaren ölçüm yaptıran vatandaşlar taşıtlarına ait egzoz emisyon geçerlilik süresini sadece e-devlet üzerinden sisteme girerek sorgulayabilecek.

MEVCUT RUHSAT VE PULLAR, GEÇERLİLİK SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİLMELİ

Daha önce egzoz emisyon ölçümü yaptırmış, geçerli pul ve ruhsatı bulunan taşıt sahipleri ise ellerinde bulunan ruhsatları geçerlilik süresi sonuna kadar muhafaza ederek, denetim sırasında görevlilere ibraz edebilecek.

Bakanlık takip sistemi sayesinde ölçüm yapılmadan pul verilmesi, sonuçlara müdahale edilmesi, sahte emisyon pulu ve ruhsatı kullanılmasının da önüne geçilecek.

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