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Egzoz gazı emisyonuna uymayan sürücülere para cezası

Bursa'da 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

İHA | 04.01.2018 - 16:24..
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı.

5 ARACA CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

Egzoz gazı emisyonuna uymayan sürücülere para cezası

Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek. Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

Egzoz gazı emisyonuna uymayan sürücülere para cezası

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