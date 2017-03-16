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Ehliyet alanların sayısında yarı yarıya düşüş yaşandı

2016'da ilk kez sürücü belgesi alan kişi sayısı yüzde 52,6 azaldı.

16.03.2017 - 13:08
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ehliyet

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2016'da bir önceki yıla kıyasla "ilk kez sürücü belgesi alan" kişi sayısında yüzde 52,6 azalma oldu.

1,5 MİLYONDAN 600 BİNLERE DÜŞTÜ

2015'te 1 milyon 563 bin 383 kişi ehliyet sahibi olurken, 2016'da 482 bin 464'ü erkek, 259 bin 163'ü kadın olmak üzere 741 bin 627 kişi ilk kez sürücü belgesi aldı.

ADAY SÜRÜCÜLÜK NEDENİYLE 1,5 MİLYON OLDUĞU BELİRTİLDİ

Emniyet yetkilileri, 2016'da başlayacağı duyurulan "aday sürücülük" uygulaması kapsamına girmemek için 2015 yılında ehliyet alanların sayısında bir artış yaşandığını belirtti. 2016'da ilk kez ehliyet alanların çoğunluğu 19-36 yaş aralığındaki kişilerden oluştu.

SÜRÜCÜLERE 720 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Diğer yandan, sürücülere geçen yıl farklı nedenlerle toplam 720 milyon 481 bin 396 lira ceza kesildi. Sürücülerin ihlal ettiği kurallar arasında "araçların muayene süresini geçirmek" ilk sırada yer aldı. Bunu "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzden 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak" ve "emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak" takip etti.

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