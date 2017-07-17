taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.719
USD
3,5392
EURO
4,0589
ALTIN
140,23
PETR
48,8500

Ehliyet için sahte sağlık raporu düzenlediler

Adana'da, ehliyet almak isteyen sürücü adaylarına sahte sağlık raporu düzenlediği iddiasıyla 2'si doktor 6 kişi gözaltına alındı.

17.07.2017 - 15:24
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne 10 Temmuz'da ehliyet başvurusu yapan bir vatandaşın sağlık raporundan şüphelenen polisler araştırma başlattı.

Ehliyet için sahte sağlık raporu düzenlediler

2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucu ekipler kentte bulunan 2 özel hastaneden alınan 44 sağlık raporunun sahte olduğunu tespit etti. Hareket geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, belgeleri düzenleyen doktorlar Y.K, H.K.A'yı gözaltına aldı.

Sorgularında suçlarını itiraf eden doktorlar anlaşmalı olarak hizmet verdikleri hastanede görevli H.S., Ü.T., C.A. ve C.Y.'nin de olayla ilgisinin olduğunu itiraf etti.

KOŞULLARA UYGUN OLMAYANLARA RAPOR DÜZENLEDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında, ehliyet almak için sağlık koşulları el vermeyen kişilere 100 ila 120 lira karşılığında sahte rapor düzenlediklerini söyledi. Hastane yönetiminin ise düzenlenen raporlardan bilgilerinin olmadığını, görevli doktorların dışarıdan hizmet verdiğini açıkladı. İfadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Atatürk'ün Bolu'ya gelişi kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 83'üncü yıl dönümüne özel etkinlik düzenlendi.
Adana'da camı kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Adana'da otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan 35 yaşındaki Murat A. yakalandı.
Trafik kazalarında 6 aylık bilanço
Türkiye genelinde yılın ilk yarında meydana gelen trafik kazalarında bin 510 kişi yaşamını yitirdi.
3 polise uyuşturucu gözaltısı
Fatih'te uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. İrtibatlı oldukları 3 polis hakkında da "rüşvet alma" suçundan işlem yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

173
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

80
Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

59
Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

220
Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

263
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

81
Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM