Ehliyet kurslarına yeni düzenlemeler getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı.

KURSLAR MÜSTAKİL BİNALARDA AÇILABİLECEK

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

DERSLER TELAFİ EDİLECEK

Bu kurslarda görev yapan eğitim personelinin izinli veya raporlu olması nedeniyle yapılamayan dersler telafi edilmek zorunda olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca personele yönelik açılan sürücü kurslarında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait sınav araçları kullanılabilecek.

GERİ GERİ ALANINDA ARAÇTAN İNEREK DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Yeni düzenleme ile direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri "L" alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının mevcut binalarında ve 1 Ocak 2020'ye kadar nakillerinde müstakil bina şartı aranmayacak.