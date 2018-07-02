taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,6048
EURO
5,3695
ALTIN
185,25
PETR
78,1400

Ehliyet kurslarına yeni düzenlemeler getirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile ehliyet kursları ve direksiyon eğitimi uygulama sınavlarına ilişkin yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA | 02.07.2018 - 08:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı.

KURSLAR MÜSTAKİL BİNALARDA AÇILABİLECEK

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ehliyet kurslarına yeni düzenlemeler getirildi

DERSLER TELAFİ EDİLECEK

Bu kurslarda görev yapan eğitim personelinin izinli veya raporlu olması nedeniyle yapılamayan dersler telafi edilmek zorunda olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca personele yönelik açılan sürücü kurslarında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait sınav araçları kullanılabilecek.

GERİ GERİ ALANINDA ARAÇTAN İNEREK DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Yeni düzenleme ile direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri "L" alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının mevcut binalarında ve 1 Ocak 2020'ye kadar nakillerinde müstakil bina şartı aranmayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

24
İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

26
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

134
Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

26
Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

23
FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM