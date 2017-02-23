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Ehliyet sahiplerine trafikte saygı eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığınca, "trafikte saygı eğitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tamamına ücretsiz verilecek.

23.02.2017 - 12:38
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Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SÜRÜCÜLERE TOPLUMSAL FARKINDALIK ÖĞRETİLECEK

Çalışma ile karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, bireylerin trafik sorununa karşı duyarlılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye "saygı eğitimi" verilmesi öngörülüyor.

Ehliyet sahiplerine trafikte saygı eğitimi

Eğitimler, ehliyet sınavlarındaki trafik adabı testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel değerler", "trafikte empati ve iletişim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi" gibi temel başlıklarda ele alınacak.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ VERİLECEK

Protokol çerçevesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taşıt sürücü kurslarında verilecek saygı eğitimleri, kamu yararı gereği ücretsiz düzenlenecek.

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