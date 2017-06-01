Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

2017 yılının ikinci ehliyet sınavı sonuçları MEB'in resmi sitesinde açıklandı. Milli eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı 20 Mayıs Cumartesi günü yapıldı. Binlerce sürücü adayının merakla beklediği ehliyet sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr'den TC Kimlik numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz.
HER DERS İÇİN EN AZ 70
Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar, sınavda başarılı sayılacak.
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2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre ehliyet sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler şöyle;
MTSK-1 11 Şubat 2017 saat 14.00
MTSK-2 20 Mayıs 2017 saat 14.00
MTSK-3 29 Temmuz 2017 saat 14.00
MTSK-4 7 Ekim 2017 saat 14.00
MTSK-5 23 Aralık 2017 saat 14.00