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Ehliyet sınavlarında 'tablet' dönemi

Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet alacak adaylara uygulanan direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri, 2018'den itibaren tablet bilgisayarlar ile yapılmaya başlanacak.

AA | 17.01.2018 - 17:40..
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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı.

"BAŞARI DURUMLARI ANLIK OLARAK MERKEZE İLETİLECEK"

2018 Ocak ayında Ankara'da yapılacak pilot uygulamanın ardından ise Türkiye genelinde kademeli olarak direksiyon uygulama sınavlarında tablet kullanımına geçileceğini ifade eden Şamlıoğlu, "Bu sayede sınav komisyonları, değerlendirmelerini tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirecek, adayların sınav başarı durumları elektronik ortamda ve anlık olarak merkezi modüle iletilmiş olacak." dedi.

Ehliyet sınavlarında 'tablet' dönemi

Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti.

E-SINAV SALONLARI FAALİYETE GEÇİYOR

Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.

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