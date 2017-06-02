Ehliyet ve pasaport başvurularında yeni düzenleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ek tedbirler aldı.

AKŞAM SAATLERİNDE RANDEVU ARANMAYACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacağı bildirildi. Cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında pasaport ve tescil birimlerinin çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

2 KEZ RANDEVUYA GELMEYENLERE 3. RANDEVU VERİLMEYECEK

Açıklamada belirtilen tedbirlere ilave olarak 2 kez randevu almasına rağmen pasaport ve tescil birimlerine gelmeyerek işlem yaptırmayan vatandaşlara, kontenjan ve iş gücü kayıplarını önlemek adına 3'üncü kez randevunun verilmeyeceği ifade edildi.

2 kez randevu alıp işlem yaptırmayan vatandaşların pasaport ve tescil birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.