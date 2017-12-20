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Emrah Serbes'in ehliyetine el konulması talep edildi

Savcılığın talebine göre, Emrah Serbes cezasını çekip tahliye olduktan sonra 3 yıl araç kullanamacayacak.

İHA | 20.12.2017 - 13:28..
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İzmir-Aydın otoyolunda, otomobiliyle önünde seyreden araca arkadan çarparak araçtaki 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in davasında yeni bir detay ortaya çıktı.

SAVCILIKTAN EHLİYETİNE EL KONULMASI TALEBİ

Savcılığın, Emrah Serbes’in 3 yıl süreyle araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını talep ettiği öğrenildi. Emrah Serbes, aldığı cezayı tamamladıktan sonra eğer savcının talebi uygun görülürse, bir süre direksiyon başına geçemeyecek. Emrah Serbes, İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim önüne çıkarılacak.

Emrah Serbes'in ehliyetine el konulması talep edildi

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