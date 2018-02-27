taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.925
USD
3,7894
EURO
4,6688
ALTIN
162,39
PETR
67,1700

Ehliyetini kaptırdığı için kendini öldürdü

Muğla Bodrum'da ehliyetine el konulduğu için kendini başından silahla vuran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen şahıs yaşamını yitirdi.

İHA | 27.02.2018 - 13:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Önceki gece Bodrum'da, Gündoğan Mahallesi’nde otomobili ile seyreden 32 yaşındaki İlker Dinçer, jandarma ekiplerince durduruldu.

Ehliyetini ibraz edemeyen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü, Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.

Dinçer, daha sonra ehliyetini almak üzere evine gitti. Jandarmaya ehliyetini veren İlker Dinçer, karakoldan dışarı çıktıktan bir süre sonra yanındaki silahla kafasına ateş etti.

İlçedeki özel bir hastanede tedavi altında alınan Dinçer’in dün beyin ölümü gerçekleşti. Bugün yaşamını yitiren adamın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ehliyetini kaptırdığı için kendini öldürdü



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da minibüs tacizcisi yolculardan dayak yedi
Teyzesiyle birlikte minibüse binen 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık, diğer yolcular tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi.
Minibüs balıkçı teknesine çarptı
Çanakkale’de bir minibüs Sarıçay rıhtımında bağlı bulunan tekneye çarparak çaya düşmekten son anda kurtuldu. .
Bağcılar'da kaza: 9 yaralı
İstanbul Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İzmir'de kavgayı ayıran polis yaralandı
Karşıyaka ilçesinde gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis, çıkan kavgada alnından yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

111
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

709
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

187
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

212
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

194
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

192
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM