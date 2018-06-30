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Ehliyetle sınava alınmadılar

Kahramanmaraş'ta, gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), bazı öğrenciler nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyeti gösterince sınava alınmadı.

DHA | 30.06.2018 - 16:06..
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Bu yıl ilk defa uygulanan YKS, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde de gerçekleştirildi. YKS'ye girecek olan öğrenciler erken saatlerde okulların bahçesinde toplanmaya başladı ve sınav saatinin yaklaşması ile birlikte içeri alınmaya başladı.

TEK TEK ARANDILAR

Anahtara dahi izin verilmeyen sınavda öğrenciler görevliler tarafından tek tek arandıktan sonra içeri alındı. Kahramanmaraş'ta YKS'nin yapıldığı okullardan biri olan merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Hasan Balcı İlkokulu'nda 2 aday kimlik olarak ehliyeti gösterdiler ancak görevliler kabul etmedi.

Ehliyetle sınava alınmadılar


EHLİYET KABUL EDİLMEDİ

Adaylardan Özcan Büyüksakallı, ikinci bir üniversite için sınava girmek istediğini ancak yanında kimlik olmadığı için sınava alınmadığını söyledi. Yanında getirdiği sürücü belgesinde TC kimlik numarasının yanı sıra biyometrik fotoğraf ve kendisini tanıtacak tüm bilgilerin yer aldığını ancak sınava alınmadığını belirten Büyüksakallı, "Niye veriyorlar o zaman?"dedi.

Ehliyetle sınava alınmadılar


BİR FARKI YOK ELEŞTİRİSİ

Bir diğer aday ise ehliyetin diğer resmi kurumlarda geçtiğini ancak sınavda geçmediğini belirterek kendisini sınava almayan görevlilere, farkı ne diye sordu.
Öte yandan içeride öğrenciler sınavda ter dökerken, ailesi ve yakınları da onları okul bahçesinde bekleyerek başarılı olmaları için dua etti.

Ehliyetle sınava alınmadılar


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