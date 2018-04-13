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Ehliyetsiz genç sürücünün baba korkusu

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü, kovalama sonucunda yakalandı. Genç sürücü, kendisine cezai işlem uygulayan polis memurlarına, “Babama bir şey olacak mı?” diye sordu.

İHA | 13.04.2018 - 10:12..
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Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Y.S.S. akşam saatlerinde arkadaşlarıyla gezmek için babasından habersiz 42 FGA 67 plakalı minibüsü aldı.

Bir süre Selçıklu ilçesinde gezen ehliyetsiz sürücü, Çevre Yolu Caddesi Sille Kavşağında meydana gelen bir trafik kazasını görerek durdu. Kaza yerine sevk edilen polis ekiplerini gören sürücü Y.S.S. araca binerek kaçtı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü, Rauf Denktaş Caddesi, Demir Yolu Caddesi ve çevredeki yakın sokaklarda kaçmaya çalıştı.

Ehliyetsiz genç sürücünün baba korkusu

AİLESİ POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Bir süre sonra polis ekipleri tarafından sıkıştırılan sürücünün kullandığı minibüs evlerinin yakınlarında durduruldu. Araçtan indirilen ehliyetsiz sürücü, yakınları da polis ekiplerinin yanına gelince şaşkınlığını gizleyemezken, aile araçla kaçan çocuklarını kovalayan polis ekiplerine tepki gösterdi.

Ehliyetsiz sürücünün, kendisine cezai işlem uygulayan polis memurlarına, “Abi babama bir şey olacak mı?” sorusu dikkat çekti.

Ehliyetsiz genç sürücünün baba korkusu

2 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 2 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da ehliyetsiz sürücünün babasına teslim edildi. Ehliyetsiz sürücüsü Y.S.S. işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Ehliyetsiz genç sürücünün baba korkusu



Ehliyetsiz genç sürücünün baba korkusu

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