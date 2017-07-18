Ehliyetsiz sürücü ambulansa çarptı

Alınan bir ihbarı değerlendirmek üzere yola çıkan Halil K'nın kullandığı 03 BA 352 plakalı 112 Acil ambulansı ile Ramazan Ö'ün kullandığı 03 PL 116 plakalı otomobil, mecidiye mahallesinde çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve 2 kişi ambulansta görevli şoför ve sağlık ekibine saldırdı. 112 ekibinden sürücü ile birlikte Ayşe D. ve Alpaslan D, darp sonucu yaralandı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibini darp eden kişilere olay yerine gelen polisler müdahale etti. Biber gazı kullanarak etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı.