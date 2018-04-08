Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bush ailesi ile buluştu.

İzmir'de meme kanserini yendikten sonra ameliyathanedeki görevine dönen hemşire Emine Manav, kendisi gibi aynı tedaviyi gören hastaların yaşam umudu oldu.

Çatıda başlayan yangın sırasında binanın en üst katında uyuya kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

1 Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı Minibüsü kalabalığın üzerine sürerek 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı olduğu ve aşırı sağcı gruplarla ilişkisi olduğu belirtildi.

2 Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı Gaziantep'in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan bir kadın, tartıştığı kişi tarafından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.

3 45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin 1956 yılında Güney Kore ile başladığı, ancak geri kaldığı nükleer enerji yolculuğunu 45 saniyede anlatan video..

4 Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü Suriye ordusunun düzenlediği bimyasal gazlı saldırı'da en az 40 kişi hayatını kaybetti.

5 Barcelona La Liga'da Sociedad'ın rekorunu egale etti Messi'nin golleriyle Leganes'i 3-1 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, bu alanda Real Sociedad'ın rekoruna ortak oldu.

6 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bush ailesi ile buluştu.