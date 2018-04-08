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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ehliyetsiz genç, kullandığı hafif ticari araçla park halindeki bir otomobile çarptı.

DHA | 08.04.2018 - 05:39..
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Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki G.Ş.T. idaresindeki 34 FYE 52 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yola geçti ve park halindeki 41 VK 467 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Yaralanan G.Ş.T. ve aynı araçta bulunan 17 yaşındaki Y.G. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

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