Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

1 Selçuk İnan: Her maç final Selçuk İnan, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

2 Şanlıurfa'da kiralık arabayla kaza: 1 ölü 4 yaralı Şanlıurfa'da kiraladıkları otomobille kaza yapan gençlerden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı

3 Afrin'de 2 köyde 2 patlayıcı imha edildi Afrin'de patlayıcıları imha etmeye devam eden Mehmetçik, Şeyh Hadid ve Arap Uşağı köylerinde tespit ettiği 2 adet patlayıcıyı imha etti.

4 Gomis: En iyi performansım değildi Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Trabzonspor maçından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "En iyi performansım değildi, her zamanki gibi oynayamadım." dedi.

5 Fatih Terim: Çok güzel bir gol yedik Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, bugün çok iyi bir maç olduğunu ve Trabzonspor'dan çok güzel bir gol yediklerini söyledi.

6 Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.