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Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtığı sırada kaza yaptı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisten kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Dere yatağına devrilen aracın sürücüsü yakalandı.

İHA | 19.12.2017 - 09:36..
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Adana’nın Sarıçam İlçesi'ndeki Akarcalar Mahallesi mevkiinde gelen olayda polis şüphe üzerine 01 FEU 58 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarına bulundu. Ancak ismi öğrenilemeyen araç sürücü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtığı sırada kaza yaptı

POLİSTEN KAÇTI, DEREYE YATAĞINA DÜŞTÜ

Bunun üzerine polis ekiplerinin kovaladığı sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan araç dere yatağına devrildi. Polis şahsı araçtan çıkarttı. Araçta yapılan aramalarda olumsuzluğa rastlanmazken, sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi.

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtığı sırada kaza yaptı

İsmi öğrenilemeyen sürücü polislere, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Jandarma bölgesi olduğu için, şahıs polis ekiplerince jandarmaya teslim edildi.

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçtığı sırada kaza yaptı

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