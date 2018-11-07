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Ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü Antalya'da gerçek oldu. Manavgat’ta Doğan marka otomobille drift atan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza kesildi.

İHA | 07.11.2018 - 11:06..
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Ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında, drift atarak Sanayi istikametinden caddeye çıkan M.K.’nin kullandığı 07 JR 286 plakalı otomobilin sürücüsü ve sahibine ceza yağdı.

9 BİN 154 TL CEZA KESİLDİ

07 JR 286 plakalı aracın 17 yaşındaki sürücüsü M.K.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin 10 TL, 36.3-a maddesince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, 78. 1-a maddesi gereği kemer takmamaktan 108 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL olmak üzere olmak üzere toplam 9 bin 154 TL ceza yazıldı.

Ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

Otomobil 2918 sayılı Trafik Kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken üzerinde kimlik bulunmayan otomobil sürücüsü M.K. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

Olay yerine gelen ve sahibi olduğunu söyleyen genç kadın, kardeşini markete gönderdiğini ve aracı alıp gittiğinden haberi olmadığı söyleyip polise uzun süre dil döktü.

Ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

Ehliyetsiz sürücüye rekor drift cezası

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