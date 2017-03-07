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Ehliyette yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyetle ilgili yeni düzenlemeler yaptı.

07.03.2017 - 11:50
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Milli Eğitim Bakanlığı, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, ehliyet kurslarının il ve ilçelerde açılmasına ilişkin nüfus şartları ile bazı sınav usullerini yeniden belirledi.

DİREKSİYON SINAVI SÜRESİ EN AZ 35 DAKİKA OLACAK

Buna göre, direksiyon sınavının süresi en az 35 dakika olacak. sınavın ilk 5 dakikasında kursiyere aracı tanımayla ilgili sorular sorulacak. Kursiyerin aracı tanımada başarısız olması halinde sınava son verilecek. Trafik sınavında başarısız olunması halinde ise araç öğretmen tarafından sınav başlangıç yerine getirilecek.

İL VE İLÇE NÜFUSUNA GÖRE KURS AÇILACAK

Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre açılacak kurs sayısı belirlenirken şu kriterler dikkate alınacak:

a) 10.000-20.000 arası olan ilçelerde bir,

b) 20.001-30.000 arası olan ilçelerde iki,

c) 30.001-50.000 arası olan ilçelerde üç,

ç) 50.000’den sonraki her 50.000 nüfus için ise üç, kurum açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.

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