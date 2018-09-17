Einstein’ın beyninin trajikomik bir hikayesi var

Aybüke SENGİR / [email protected]

Einstein, 1955 yılında 76 yaşında iç kanama sonucu öldüğünde prosedür gereği cenazesine otopsi yapılması gerekiyordu. O gün hastanede bu işle görevli kişi, patoloji uzmanı Dr.Thomas Harvey’di. Einstein’ın bedenine otopsi yapmak, Harvey için büyük şanstı. Harvey otopsiyi bitirdikten sonra aklına bir şey geliyor; “Cenaze buradan çıkınca nasıl olsa yakılacak, beynini alsam kimse anlamaz” diye düşünüyor, düşündüğünü de yapıyor. Einstein’ın beynini alıp ve bir kavanoza koyuyor. Bundan sonra beynin başına geleceklerin trajikomik bir hikayesi var...

EINSTEIN’IN BEYNİYLE MEŞHUR OLMA HAYALİ

Einstein’ın ailesi krematoryumda yakmak üzere cenazeyi teslim almıştı. Kimse cenazeye bir daha bakmadığı için Harvey’in beyni çaldığını anlamadı ve aile cenazeyi usüle göre yaktı. Harvey bu sırada kavanozu gizlice evine götürmüştü. Aklında büyük hayaller vardı; bu beyin üzerinde çalışmalarla buluşlar yapacak, meşhur olacaktı. Ancak Harvey, bir pataloji uzmanıydı ve beyin konusunda uzman değildi. Bu yüzden yardım almak için eski hocasına konuyu anlatmaya karar veriyor. Hocası ve aynı zamanda Einstein’ın doktoru olan kişi, bunu duyunca Harvey ile aynı hayallere kapılıyor, üstelik bir de gazeteye röportaj veriyorlar beraber. Einstein’ın beyninin kendilerinde olduğunu,bunun üzerinde yapacakları çalışmaların insanlık için çok önemli olacağı türünden şeyler söylüyorlar.

Kavanozda saklanan Einstein’ın beyninin parçalara bölünmesi ViDEO

BEYNİ 240 PARÇAYA BÖLDÜ

Ertesi gün haberi gören Einstein’ın ailesi şok olup hemen soluğu hastanede alıyor ancak hastane yönetimi de aile gibi durumu yeni öğrenmişti. Buna rağmen yetkililer, beynin bilim için kullanılacağına söz verip, aileyi ikna ederek durumu kurtarıyor. Hastane yetkilileri bir yandan Harvey’den beyni aileye teslim etmesini istiyor, bunu kabul etmeyince hastaneden kovuyorlar. Harvey, beynin olduğu kavanozu alıp başka bir hastanede işe başlıyor. Bu hastanedeki bir teknisyenle birlikte, beyni 240 parçaya bölüyorlar. Kestiği bu parçaları tanıdığı tanımadığı dünyadaki bilim adamlarına inceleme için gönderiyor, kendisinden parça isteyenleri de boş çevirmiyordu.

BEYİN TAKINTISI YÜZÜNDEN KARISIYLA DA ARASI AÇILDI

Harvey ile sık sık kavga eden eşi, bir gün meşhur kavanozu çöpe atacağını söyleyince ipler kopuyor. Harvey kavanozunu alıp, eşinden uzak başka bir eyalete yerleşiyor ancak işler orda da yolunda gitmiyordu. Harvey lisans yenileme sınavını kaybetmişti. Lisansını kaybettiği için de hastanelerde çalışma imkanı kalmamıştı. Mecburen bir fabrikada sıradan bir işçi olarak çalışmaya başladı. Bir yandan yeni dünyasına alışırken, bir yandan da Einstein’in beyninin kendisinde olduğunu ve çalışmalar yaptığını söylemeye devam ediyor.

İNCELENMESİ İÇİN DÜNYANIN HER YERİNE GÖNDERİYOR

Aradan yıllar geçiyor, Harvey artık yaşlanmış, hayallerini gerçekleştirmeyeceğini anlamıştı. Beyni, ailenin bir ferdine vermeye karar veriyor. Einstein’ın torununun bilgilerini bulup, arabayla uzun bir yolculuğa çıkıyor. Harvey torunu buluyor ve durumu anlatıp beyni vermek istediğini söylüyor ancak Einstein’ın torunu beyni istemediğini söyleyince, Harvey meşhur kavanozuyla beraber tekrar evine dönmek zorunda kalıyor. Eve döndükten sonra, beyni kesip parçalarını dünyanın farklı yerlerindeki bilim adamlarına inceleme için göndermeye devam ediyor bu sırada.

ŞOV HALİNE GETİRDİ

Bu olayı duyan ve Einstein'a hayran olan bir Japon profesör Kenji Sugimoto, beyinden bir parça alabilmek ve Harvey ile tanışmak için Amerika’ya gitmişti. Kameraların da eşlik ettiği ziyarette Prof., Harvey’den bir parça istiyor, Harvey kameranın önünde bıçağı alıp, beyni kesip profesöre veriyor.

EINSTEIN’IN BEYNİ 55 YIL SONRA RAHATA KAVUŞABİLDİ

Harvey artık çok yaşlanmış, ömrünün sonuna yaklaşmıştı. Ölmeden önce beyin konusunda bir karar vermesi gerekiyordu. Beynin büyük bölümünü, daha önce çalıştığı hastanedeki bir doktora verip 2007’de hayatını kaybediyor. Bu sırada beynin bir kısmı hala evinde duruyordu. Ölümünden 3 yıl sonra mirasçıları, beynin kalan kısımlarını ve Harvey'in çektiği fotoğrafları Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi'ne teslim ediyorlar. Einstein'ın beyninin kalan kısımları, halen bu müze de sergileniyor. Müze ayrıca, bir uygulamayla Einstein'ın beynini tanıtmaya çalışıyor. Fizikte çığır açan bir dahinin beyni, ölümünden ancak 55 yıl sonra rahata kavuşabilmişti.

Sonuç olarak Einstein'ın beyni sanıldığı gibi büyük değil, normal ölçülere sahipti. Ancak beyindeki bazı bölgelerin, diğer insanlarınkinden farklı olduğu belirlendi.