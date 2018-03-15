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Einstein'ın kemanı açık artırmayla satıldı

Dünyanın gelmiş geçmiş en dahi insanı kabul edilen Albert Einstein'a ait bir keman geçtiğimiz günlerde açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 11:59..
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Dün 139'uncu doğum gününü kutladığımız ve 1955'te aramızdan ayrılan dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın anısı yaşamaya devam ediyor.

Einstein'ın kemanı açık artırmayla satıldı

TEORİLERİNİ GELİŞTİRMESİNDE MÜZİKTEN İLHAM ALDI

Hayatının en büyük keyfini müzik olarak tanımlayan Einstein'ın kullandığı bir keman New York'ta düzenlenen bir müzayede evince açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Einstein'ın kemanı açık artırmayla satıldı

2 MİLYON LİRAYA SATILDI

Açılış fiyatı 150 bin dolar alan keman, 516 bin dolara satıldı. Türk lirası 2 milyon civarında bir meblağ ile satılan kemanda  “Dünyanın en büyük bilim insanı olan Profesör Albert Einstein için Oscar H. Steger tarafından yapılmıştır. Şubat 1933” notu bulunuyor.

Einstein'ın kemanı açık artırmayla satıldı

KEMAN ÇALMAK İSTEYEN KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA HEDİYE ETTİ

Einstein kemanı bir süre kullandıktan sonra Princeton Üniversitesi çalışanlarından birinin küçük oğlu Lawrence Hibbs'e hediye etti. Hibbs, o tarihlerde keman eğitimi alıyordu ve keman o zamandan bu yana ailenin elinde bulunuyordu.

Einstein'ın kemanı açık artırmayla satıldı


ALBERT EİNSTEİN KİMDİR

Einstein'ın kemanı açık artırmayla satıldı

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