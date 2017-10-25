taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.696
USD
3,7366
EURO
4,3970
ALTIN
152,92
PETR
58,3800

Einstein'in mutluluk formülleri açık arttırmayla satıldı

Ünlü fizikçi Albert Einstein'in mutluluk formülleri içeren iki notu Kudüs'teki açık artırmada 1 milyon 560 bin dolara satıldı.

25.10.2017 - 11:17
  1. Haberler
  2. Dünya

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein'a ait ve kendi el yazısı ile kaleme aldığı, mutluluk tavsiyelerini içeren iki nüsha yazı, Kudüs'te açık arttırma ile satışa çıkartıldı.

Einstein'in mutluluk formülleri açık arttırmayla satıldı

1,5 MİLYON DOLARA SAHİBİNİ BULDU

Bağımsız araştırmacılar tarafından titizlikle incelenen belgelerin orijinal olduğu anlaşılınca müzayede için sergi alanına alındı kağıtlar. Heyecanlı geçen açık artırmada iki kağıt için toplam ödenen bedel 1,5 milyon Dolar seviyesine ulaştı.

Açık artırmada kağıtların sahibi olan koleksiyonerlerin isimleri açıklanmazken, kağıtların yeni sahibinin Avrupalı olduğu belirtildi.

Einstein'in mutluluk formülleri açık arttırmayla satıldı

"NOTLAR İLERDE ÇOK DEĞERLENECEK"

Nobel ödüllü fizikçi, mutluluk tavsiyelerini içeren notları, Japonya ziyareti sırasında, bir kuryeye bahşiş karşılığında vermişti. Notları satan kişinin de kuryenin yeğeni olduğu duyuruldu.

1922 yılında Tokyo'daki Imperial Oteli'nde yaşanan olayda, Einstein'in kuryeye, "notların ileride çok değerlenebileceğini" söylediği de belirtiliyor.

Hayatını bilime adayan fizikçinin kuryeye verdiği Almanca notlarda "Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın, sakin ve alçak gönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir." yazıldığı belirtildi.

Einstein'in mutluluk formülleri açık arttırmayla satıldı

NOBEL ÖDÜLÜNDEN HEMEN ÖNCE YAZILMIŞ

Ünlü fizikçinin bu olayın gerçekleştiği sırada Japonya'da akademik bir gezide olduğu ve Nobel ödülü aldığını henüz öğrendiği belirtiliyor.

Kudüs'te satışa çıkarılan el yazısı notların, ulaştığı değerin açık artırma öncesi tahmin edilenin üzerinde olduğu da ifade edildi.

Einstein'in mutluluk formülleri açık arttırmayla satıldı

İlginizi Çekebilir
İran Kuzey Irak'la sınır kapısını açtı
IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı, Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine ticari geçişlere tekrar açıldı.
Trump FED başkan adaylığı için Cumhuriyetçilerle görüştü
ABD Başkanı Donald Trump 2018'de görev süresi dolacak olan FED başkanı Yellen’in yerine geçecek kişi için Cumhuriyetçlilerle görüştü.
Rusya'nın Paris Hilton'u Putin'i kızdıracak
Rusya'nın 2018 yılındaki seçimlerine aday olacağını açıklayan Ksenia Sobchak'ın Kırım açıklaması herkesi şaşırttı.
Terör sözcüsü Amberin Zaman
Açıklamaları ile adeta PKK'nın sözcülüğünü yapan Amberin Zaman bu sefer de Rakka'daki Apo'lu kutlamalarını güzelledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'a Rusya bayraklı protesto

Trump'a Rusya bayraklı protesto

38
Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

105
Barzani referandumu dondurdu

Barzani referandumu dondurdu

131
Kamuda F klavye dönemi

Kamuda F klavye dönemi

239
Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

103
Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

25
Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM