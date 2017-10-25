Einstein'in mutluluk formülleri açık arttırmayla satıldı

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein'a ait ve kendi el yazısı ile kaleme aldığı, mutluluk tavsiyelerini içeren iki nüsha yazı, Kudüs'te açık arttırma ile satışa çıkartıldı.

1,5 MİLYON DOLARA SAHİBİNİ BULDU

Bağımsız araştırmacılar tarafından titizlikle incelenen belgelerin orijinal olduğu anlaşılınca müzayede için sergi alanına alındı kağıtlar. Heyecanlı geçen açık artırmada iki kağıt için toplam ödenen bedel 1,5 milyon Dolar seviyesine ulaştı.

Açık artırmada kağıtların sahibi olan koleksiyonerlerin isimleri açıklanmazken, kağıtların yeni sahibinin Avrupalı olduğu belirtildi.

"NOTLAR İLERDE ÇOK DEĞERLENECEK"

Nobel ödüllü fizikçi, mutluluk tavsiyelerini içeren notları, Japonya ziyareti sırasında, bir kuryeye bahşiş karşılığında vermişti. Notları satan kişinin de kuryenin yeğeni olduğu duyuruldu.

1922 yılında Tokyo'daki Imperial Oteli'nde yaşanan olayda, Einstein'in kuryeye, "notların ileride çok değerlenebileceğini" söylediği de belirtiliyor.

Hayatını bilime adayan fizikçinin kuryeye verdiği Almanca notlarda "Başarı peşinde koşmak ve bununla beraber gelen sürekli huzursuzluğa karşın, sakin ve alçak gönüllü bir yaşantı daha fazla mutluluk getirecektir." yazıldığı belirtildi.

NOBEL ÖDÜLÜNDEN HEMEN ÖNCE YAZILMIŞ

Ünlü fizikçinin bu olayın gerçekleştiği sırada Japonya'da akademik bir gezide olduğu ve Nobel ödülü aldığını henüz öğrendiği belirtiliyor.

Kudüs'te satışa çıkarılan el yazısı notların, ulaştığı değerin açık artırma öncesi tahmin edilenin üzerinde olduğu da ifade edildi.