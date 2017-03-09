Ejder Timi Karadeniz dağlarında

Ordu’nun Gölköy ve Mesudiye kırsalında geçen yıl PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu’ndan olan 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki arazi arama-tarama faaliyetleri de halen devam ediyor.

EJDER TİMİ TEYZAKKUZDA

PKK’nın Karadeniz’de kış ve bahar üstlenmesin önlemek için Ordu, Giresun, Tokat ve Sivas’ta güvenlik güçleri tarafından koordineli olarak operasyonlar yürütülüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli ‘Ejder Timi’ de, Karadeniz dağlarında konuşlandırıldı. Zırhlı araçların da eşlik ettiği operasyonda, Karadeniz yaylaları ve dağlık alanlarının İHA ile dronelerle sürekli gözetim altında tutulup kontrol edildiği de belirtildi.