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Ejder TOMA ve Ejder Yalçın Senegal'de törende kullanıldı

Senegal tarafından alınan 25 adet zırhlı araç Ejder Yalçın ve 4 adet TOMA, Dakar'daki Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında askeri geçit törenine katıldı.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 04:26..
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Savunma sanayi alanında Türkiye'nin en kaliteli iş çıkaran ülkelerin başında geldiğini belirten Senegal Ordusu Jandarma Müdahale Birliğinin Zırhlı Filo Komutan Yüzbaşı Mor Gueye, TOMA ve Ejderlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Ejder TOMA ve Ejder Yalçın Senegal'de törende kullanıldı

Türk zırhlıları Senegal'in Bağımsızlık Günü'nde VİDEO

TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE KULLANILACAK

Senegal Ordusu Jandarma Müdahale Birliğinin Zırhlı Filo Komutan Yüzbaşı Mor Gueye, Tük zırhlılarının ülkedeki kullanımına ilişkin açıklamada bulundu.

Yüzbaşı Gueye, Senegal’in “savunmanın güçlendirilmesi ve zırhlı envanterin artırılması” programı kapsamında Jandarma Yüksek Komutanlığı kararıyla Türkiye’den Ejder Yalçın ve Ejder TOMA’ların satın alındığını söyledi.

Ejder TOMA ve Ejder Yalçın Senegal'de törende kullanıldı

"EN KALİTELİSİ TÜRK SAVUNMA SANAYİ TARAFINDAN YAPILIYOR"

“Zırhlı askeri araç alanında en uygun ve kaliteli üretim Türk savunma sanayisi tarafından yapılıyor. Bu yüzden Türkiye’yi seçtik.” diyen Gueye, Senegal ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin giderek artacağını ve bu alanda yeni ekipmanların satın alınabileceğini belirtti.

Ejder TOMA ve Ejder Yalçın Senegal'de törende kullanıldı

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