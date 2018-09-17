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Ek yerleştirmeler 20 Eylül'de sona eriyor

Merkezi yerleştirmede üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından birini tercih edip de yerleşemeyen adaylar için ikinci şans olan ek yerleştirme tercihleri, 20 Eylül'de sona erecek.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 11:18..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite programlarına 14 Eylül’de başlayan ek yerleştirmeler 20 Eylül'de sona erecek. Adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecek.

YERLEŞTİRME ÜCRETİ 15 TL

Ek yerleştirme ücreti ise 15 TL. İlk yerleştirmelerin ardından ÖSYM’nin yayınladığı verilere göre, lisans ve ön lisans programları toplamında açıköğretim fakülteleri de dahi 180 bin 360 kontenjan boş kaldı. 3-7 Eylül’de tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından ise lisansta 141 bin 41, ön lisansta 139 bin 68 kontenjan dolmadı.

Ek yerleştirmeler 20 Eylül'de sona eriyor

GÖZDE PROGRAMLAR ÖĞRENCİ BEKLİYOR

Bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ise 99 bin 749 oldu. Buna göre ek yerleştirme döneminde adayları 280 bin 109 boş kontenjan bekliyor. Boş kalan kontenjanlar arasında tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi gözde programlar da yer alıyor.

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