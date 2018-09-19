Ek yerleştirmeler için yarın son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite programlarına 14 Eylül’de başlayan ek yerleştirmeler 20 Eylül'de sona erecek. Adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecek.

YERLEŞTİRME ÜCRETİ 15 TL

Ek yerleştirme ücreti ise 15 TL. İlk yerleştirmelerin ardından ÖSYM’nin yayınladığı verilere göre, lisans ve ön lisans programları toplamında açıköğretim fakülteleri de dahi 180 bin 360 kontenjan boş kaldı.

3-7 Eylül’de tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından ise lisansta 141 bin 41, ön lisansta 139 bin 68 kontenjan dolmadı.