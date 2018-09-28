Ek yerleştirmelerle doluluk oranı arttı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Sonuç Raporu’nu açıkladı. Raporda, beklenildiği gibi 2017 yılında programlarda yüzde 76.5 olan doluluk oranının 2018’de yüzde 84.7’ye yükseldiği belirtildi.

2018 yılı ek yerleştirme sonuçlarının 2017 yılıyla kıyaslandığında doluluk oranında yüzde 27.4’lük bir artış olduğu ifade edildi.

GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA FAZLA ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

2017’de ek yerleştirmedeki kontenjanlara adayların yüzde 13.8’i yerleşirken, 2018 yılında bu oran yüzde 41.2 oldu. 2017 yılında boş kontenjan 322 bin 14 iken 2018 yılında 114 bin 655 olduğu görüldü.

2018’de lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına 61 bin 270 aday olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

30 BİNE YAKIN YERLEŞME

2017’de ise ek yerleştirmede, lisans programlarına yerleşen aday sayısı 13 bin 531, ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı 37 bin 869 olmak üzere 51 bin 400 idi. Geçen seneye göre bu seneki ek yerleştirmede 29 binden daha fazla kişi yerleşti.