Eker'in aile mezarlığına bomba koyan PKK'lı yakalandı

Rusya Duması, Rusya ve Türkiye arasındaki Türk Akımı boru hattı anlaşmasını onaylayan yasayı kabul etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Kaymakamı Mehmet Mut ile öğrencilere karne dağıttı.

İtalya'da art arda meydana gelen depremler çığı tetiklemiş, çığ bir otelin üzerine düşmüştü.

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2017'nin en modern banyoları

2017'nin en güzel banyo dekorasyon örnekleriniz sizin için derledik...