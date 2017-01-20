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Eker'in aile mezarlığına bomba koyan PKK'lı yakalandı

AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştiren teröristler arasında yer aldığı tespit edildi.

20.01.2017 - 14:55
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AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in aile mezarlığına patlayıcı yerleştiren teröristler arasında yer aldığı tespit edildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanan 3 teröristten birinin, AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in aile mezarlığına geçen yıl patlayıcı yerleştiren örgüt üyeleri arasında yer aldığı belirlendi.

ZANLILARIN EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yakalanan 3 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor. Araştırmada, gözaltına alınan örgüt mensuplarından birinin, geçen yıl AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker'in aile mezarlığında annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresine patlayıcıları yerleştiren teröristler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

400 KİLOGRAM PATLAYICI KOYMUŞTU

Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim 2016'da Tepe Mezarlığı'na giden stabilize yol üzerindeki bidonda 240 kilogram, Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 noktada da 12 kilogramlık 8 mutfak tüpüne infilaklı fitille irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı yerleştirdiği tespit edilmişti. Patlayıcılar, kabirlere zarar verilmeden imha edilmişti.

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