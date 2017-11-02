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Ekim ayında en fazla maç biletinin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası, Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.

02.11.2017 - 10:03
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İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan Ekim 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri listesine göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 125'inde artarken, 26'sında azaldı, 91'inde ise değişmedi.

MAÇ GİRİŞ BİLETi ÜCRETLERİNDE YÜZDE 52 ARTIŞ

Bu dönemde, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş biletinin ücreti yüzde 52,86 arttı. Maç giriş bileti bu oranla ekimde fiyatı en fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 41,46'yla gıda harcamaları grubundan kabak izledi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise yüzde 31,67'yle bayan-kazak, yüzde 28,55'le bayan çantası ve yüzde 25,16'yla da sivri biber oldu.

EN FAZLA FİYATI AZALAN ÜRÜN 'LİMON'

Limonun fiyatı bu yılın ekim ayında yüzde 28,98 geriledi. Böylece limon, ekimde fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 21,38'le yeşil soğan, yüzde 20,92'yle lahana, yüzde 16,90'la elma ve yüzde 12,98'le de kıvırcık salata şeklinde sıralandı.

Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Kabak 41,46
Sivri Biber 25,16
Salatalık 20,08
Karpuz 18,94
Patlıcan 15,93
Limon -28,98
Yeşil Soğan -21,38
Lahana -20,92
Elma -16,90
Kıvırcık -12,98
Balık -7,10
Havuç -6,60
Armut -4,71
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler
Maç Giriş Bilet Ücreti 52,86
Kazak-Bayan 31,67
Çanta-Bayan 28,55
Etek-Bayan 23,93
Ceket-Erkek 23,37
Pantolon-Erkek 22,61
Takım Elbise Takım 22,43
Ayakkabı-Kadın 19,25
Tereyağı 17,57
Pantolon-Genç 17,13
Gömlek-Genç 16,89
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti -9,53
Tavuk -7,40
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